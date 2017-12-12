Порошенко підписав закон, який дозволяє йому призначати членів Нацкомісії з тарифів

Президент України Петро Порошенко підписав законопроект №7342-1, який надає йому право призначати нових членів Національної комісії, яка здійснює регулювання в сферах енергетики і комунальних послуг.

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Як це йдеться в картці документу на сайті Верховної Ради України, законом президенту надається право обрати нових членів регулятора, кількість яких буде достатньою для ухвалення комісією будь-яких рішень.

Згідно з інформацією на сайті парламенту, закон було направлено на підпис президенту 8 грудня, а сьогодні, 12 грудня, повернуто від президента з підписом.

Як повідомляв УНІАН, з 13 листопада 2017 року на засіданнях НКРЕКП немає кворуму (чотири людини), тому комісія не може ухвалювати рішення. Останнє засідання до припинення повноважень двох членів НКРЕКП (24 листопада) також не відбулося. Через відсутність кворуму НКРЕКП не змогла ухвалити більш як 150 важливих рішень для галузі, наприклад, про встановлення тарифів для генеруючих компаній, оптової ринкової ціни на електроенергію на 2018 рік, про видачу ліцензій для нових компаній. 24 листопада голова Нацкомісії Дмитро Вовк заявив, відтоді робота регулятора заблокована.

Для призначення нових членів регулятора раніше було створено Конкурсну комісію, яка вже почала свою роботу, але, за словами її члена Світлани Голікової, знадобиться кілька місяців, щоб обрати нового члена НКРЕКП.

Наприкінці листопада і початку грудня народні депутати від різних фракцій зареєстрували три законопроекти, які пропонують різні механізми для відновлення дієздатності регулятора. 6 грудня профільний парламентський комітет підтримав проект №7342-1 авторства Олександра Домбровського («Блок Петра Порошенка»), Михайла Бондаря ( «Народний фронт») і Юлія Іоффе («Опозиційний блок»). 7 грудня цей проект було ухвалено парламентом. Згідно з цим законом, президент отримав повноваження призначати нових членів регулятора терміном на 3 місяці.