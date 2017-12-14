Держархбудінспекція має намір в січні запустити електронну послугу з реєстрації повідомлення про початок будівництва

Державна архітектурно-будівельна інспекція України (Держархбудінспекція) має намір з січня 2018 року запустити електронну послугу з реєстрації повідомлення про початок будівництва без втручання посадової особи. Про це повідомив голова Держархбудінспекції Олексій Кудрявцев в Американській торговельній палаті.

«Незабаром ми презентуємо електронну послугу для об'єктів СС1 з реєстрації повідомлення про початок будівництва без втручання посадової особи. Це буде революційна новація і в січні, я думаю, вона буде працювати», - сказав він.

Читайте такожДержархбудінспекція скасувала дозвіл на будівництво готелю "Таурус" у Львові

За словами Кудрявцева, людина, яка має доступ до інтернету і електронний підпис, зможе зареєструвати початок будівництва.

Як повідомляв УНІАН, раніше Держархбудінспекція спільно з Державним агентством з питань електронного уряду за підтримки ОБСЄ запустила послугу реєстрації декларації про готовність об'єкта будівництва до експлуатації онлайн.