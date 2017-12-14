Кількість об'єктів, що будуються за кошти іноземних інвесторів, у 2017 році зросла у 3 рази - голова Держархбудінспекції

Кількість об'єктів, які будуються за кошти іноземних інвесторів, у 2017 році порівняно з 2015 роком зросла в 2-3 рази. Про це повідомив голова Державної архітектурно-будівельної інспекції України (Держархбудінспекція) Олексій Кудрявцев в Американській торговельній палаті.

«У порівнянні з 2015 роком, об'єктів, які будуються за іноземні кошти, в 2-3 рази більше», - сказав він.

За словами Кудрявцева, всі об'єкти, які будуються з іноземними інвестиціями, перебувають під його особистим контролем.

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«Хочу запевнити, що не буде жодних перешкод для своєчасного отримання дозволу на будівництво або введення об'єкта в експлуатацію», - сказав він.

Довідка УНІАН. Державна архітектурно-будівельна інспекція була створена за указом президента України в 2011 році. Здійснює державний контроль за дотриманням будівельних норм і стандартів будівництва та експлуатації житлових та експлуатації житлових будинків, виконанням ліцензійних умов суб'єктами господарювання, що здійснюють роботи по створенню об'єктів архітектури, контролює виконання розпоряджень про усунення порушень законодавства у сферах містобудівної документації та будівельних норм, а також стандартів і правил у сфері житлово-комунального господарства.