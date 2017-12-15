Держбюджет-2018: на житло для афганців виділять 200 мільйонів

У державному бюджеті України на 2018 рік передбачено 200 мільйонів гривень на забезпечення житлом ветеранів війни в Афганістані, повідомив міністр соціальної політики Андрій Рева в ефірі одного з телеканалів.

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"Вперше, напевно, всі 26 років незалежності 200 мільйонів гривень буде виділено на придбання житла для учасників бойових дій на території інших країн. Мова йде про ветеранів війни в Афганістані, яких в Україні близько 100 тисяч осіб", - зазначив Рева.

Він також додав, що витрати Міністерства соціальної політики в 2018 році сумарно залишаться на тому ж рівні, що і в 2017 році. Їх загальна сума – 123 мільярди гривень.

Як повідомляв УНІАН, 7 грудня пізно ввечері Верховна Рада прийняла державний бюджет України на 2018 рік, який був доопрацьований відповідно до бюджетних висновків і затверджений Кабінетом міністрів 1 грудня.

Прийнятим державним бюджетом України на 2018 рік передбачені доходи в розмірі 913,6 мільярда гривень, витрати - 988,6 мільярда гривень, дефіцит - 81,8 мільярда гривень, граничний обсяг державного та гарантованого державою боргу - 2,747 трильйона гривень.

Кабінет міністрів планує в 2018 році виділити з державного бюджету Міністерству оборони, Держприкордонслужбі, Національній гвардії України, Службі безпеки України, Головному управлінню розвідки Міноборони, Управлінню держохорони, Службі зовнішньої розвідки, адміністрації Держслужби спецзв'язку та захисту інформації і Міністерства юстиції в цілому 1,489 мільярда гривень на будівництво, придбання та реконструкцію житла.