"Нафтогаз" уклав перші угоди про реструктуризацію боргів теплокомуненерго

Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" уклала перші дванадцять договорів про реструктуризацію заборгованості за спожитий природний газ з регіональними теплопостачальними організаціями під гарантії місцевих органів влади, повідомила прес-служба "Нафтогазу".

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"Нафтогаз України" укладено 12 договорів про реструктуризацію заборгованості за природний газ з регіональними теплопостачальними організаціями під гарантії місцевих органів влади", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що згідно із Законом України від 3 листопада 2016 року "Про заходи, спрямовані на врегулювання заборгованості теплопостачальних та теплогенеруючих організацій і підприємств централізованого водопостачання та водовідведення за спожиті енергоносії», підприємства, які мають заборгованість за спожитий газ, можуть її реструктуризувати за умови, що місцеві органи влади нададуть "Нафтогазу" гарантії виконання договорів.

"Вже три міських ради України скористалися цією можливістю, щоб не допустити відключення газу місцевим теплопроизводителям. Станом на 13 грудня відповідні договори "Нафтогаз" підписав з Рубежанским (27,9 мільйона гривень), Кіровоградським (83,0 мільйона гривень) і Каменським (2,1 мільйона гривень) міськими радами та виробниками тепла згаданих регіонів", - повідомила прес-служба Наку.

Крім цього повідомляється, що Володимир-Волинський, Лисичанський, Моршинський, Теплодарський і Олександрійський міські ради прийняли рішення про надання гарантій, оформили і передали "Нафтогазу" відповідні договори, які зараз опрацьовуються.

Як повідомляв УНІАН, станом на 13 грудня, загальна заборгованість споживачів різних категорій перед "Нафтогазом" становить 32 мільярдів гривень.

26 жовтня Україна припинила закачування газу в підземні сховища і почала її відбір для потреб опалювального сезону. До початку опалювального сезону 2017-2018 років (15 жовтня) Україна закачала в ПСГ 16,8 мільярда кубометрів газу.

У 2016 році Україна скоротила споживання природного газу порівняно з 2015 роком на 4% – до 30,3 мільярда кубометрів. У січні-листопаді 2017 року Україна скоротила споживання газу на 4,7% - до 24,5 мільярда кубометрів, порівняно із споживанням за аналогічний період 2016 року.