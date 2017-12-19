Рада відхилила законопроект, що забороняє установку лічильників газу без згоди мешканців

Верховна Рада відхилила законопроект про внесення змін до Закону України «Про забезпечення комерційного обліку природного газу» щодо порядку встановлення лічильників побутовим споживачам природного газу, який передбачає установку загальнобудинкового лічильника газу тільки за згодою співвласників багатоквартирного будинку.

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За прийняття відповідного законопроекту №5722-д проголосували 225 депутатів за необхідного мінімуму у 226 голосів. Також у парламенті не вистачило голосів для направлення законопроекту на доопрацювання.

Згідно з пояснювальною запискою, даним законопроектом визначалося, що загальнобудинковий лічильник газу може бути встановлений тільки за згодою співвласників багатоквартирного будинку, також передбачалося, що установка індивідуальних лічильників природного газу може здійснюватися на умовах співфінансування побутових споживачів і суб'єктів господарювання, що здійснюють розподіл природного газу на відповідній території за рахунок тарифу на розподіл природного газу.

Крім цього, встановлювалася заборона для операторів газорозподільних мереж на припинення поставок газу у багатоквартирний будинок в разі ненадання співвласниками такого будинку згоди на встановлення загальнобудинкового лічильника газу.

Як повідомляв УНІАН, 25 листопада 2015 року Кабмін затвердив Національний план дій з енергоефективності до 2020 року, згідно з яким уряд розраховував у 2016-2019 роках запровадити повний комерційний облік споживання природного газу, теплової енергії і води у житлових і бюджетних будівлях.

Чинний Закон «Про комерційний облік природного газу» вимагає від компаній, які постачають газ, встановити лічильники газу для тих домогосподарств, які використовують газ лише для приготування їжі, станом на 1 січня 2018 року.

При цьому в законі не визначено, які саме лічильники газу мають бути встановленні - індивідуальні або загальнобудинкові, що призводить до ситуації, коли операторами газорозподільних мереж масово встановлюються загальнобудинкові лічильники, а мешканці будинку в результаті платять не за фактично спожитий квартирою газ.