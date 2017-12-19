Розгляд законопроекту про індивідуальні газові лічильники ініціюють на новій сесії Ради у лютому

Верховна Рада провалила голосування за проект закону № 5722-д «Про внесення змін до Закону України «Про забезпечення комерційного обліку природного газу» щодо порядку встановлення лічильників споживачам природного газу».

Під час голосування за цю ініціативу в парламенті забракло голосів народних депутатів. Таким чином, з 1 січня 2018 року оператори газопостачання отримають офіційне право на від'єднання від природного газу тих побутових споживачів, які проти встановлення загальнобудинкових лічильників.

«На жаль, газове лобі перемогло. Без цього закону на українців може чекати справжній газовий колапс з першого дня нового року. Адже газові монополісти офіційно матимуть право відключати газопостачання десяткам тисяч громадян», – зазначив голова політради УКРОПу, народний депутат Тарас Батенко.

За його словами, вже у лютому «Українське об’єднання патріотів» ініціюватиме винесення законопроекту на розгляд на новій сесії парламенту, аби нарешті вирішити це нагальне для українців питання.

Як відомо, проект закону підготували представники різних фракцій парламенту за участі народних депутатів з УКРОПу. Він передбачав можливість встановлення загальнобудинкових лічильників лише за згодою співвласників багатоквартирного будинку.

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Також документ дозволяв встановлення індивідуальних лічильників на умовах співфінансування побутових споживачів та суб'єктів господарювання, які здійснюють розподіл природного газу на відповідній території.

Та головне – законопроект мав заборонити операторам газорозподільних мереж припиняти постачання газу в багатоквартирні будинки у разі ненадання їхніми співвласниками згоди на встановлення загальнобудинкового лічильника.

19 грудня УКРОП закликав Верховну Раду негайно ухвалити законопроект про комерційний облік природного газу. Документ отримав схвальну оцінку профільного комітету, члени якого рекомендували парламенту підтримати його в сесійній залі.