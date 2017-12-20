Кабмін вирішив створити Фонд енергоефективності

Кабінет міністрів України прийняв рішення про створення Фонду енергоефективності, який покликаний забезпечити фінансову підтримку заходів щодо зменшення споживання енергоресурсів у країні.

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Як передає кореспондент УНІАН, відповідну постанову було прийнято на засіданні уряду в середу.

"Сьогодні ми затвердимо довгоочікуваний документ, до якого йшли весь 2017 рік. Ми створювали законодавство, працювали з міжнародними партнерами, українським парламентом для створення Фонду енергоефективності", - зазначив прем'єр-міністр Володимир Гройсман, представляючи постанову.

Пізніше рішення було прийнято без обговорення.