Кабмін вирішив створити Фонд енергоефективності
13:20, 20 грудня 2017Нерухомість
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Даний Фонд покликано забезпечити фінансову підтримку заходів зі зменшення споживання енергоресурсів у країні.
Ілюстрація REUTERS
Кабінет міністрів України прийняв рішення про створення Фонду енергоефективності, який покликаний забезпечити фінансову підтримку заходів щодо зменшення споживання енергоресурсів у країні.
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Як передає кореспондент УНІАН, відповідну постанову було прийнято на засіданні уряду в середу.
"Сьогодні ми затвердимо довгоочікуваний документ, до якого йшли весь 2017 рік. Ми створювали законодавство, працювали з міжнародними партнерами, українським парламентом для створення Фонду енергоефективності", - зазначив прем'єр-міністр Володимир Гройсман, представляючи постанову.
Пізніше рішення було прийнято без обговорення.
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