Українці з початку року отримали комунальних субсидій на 3,7 мільярда

Жителям України в січні-листопаді 2017 року були призначені субсидії на відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг (ЖКП) на суму 3,68 мільярда гривень, що на 17,4% перевищує аналогічний показник 2016 року, повідомляє Державна служба статистики України.

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Зокрема, у міській місцевості субсидії призначено на суму 2,6 мільярда гривень, у сільській – 1,06 мільярда гривень.

За інформацією Держстату, субсидії на оплату ЖКП у січні-листопаді були призначені 8,5 мільйона сім'ям (106,5% звернулися за субсидією, з урахуванням тих, хто звернувся до 2016 року). В міській місцевості субсидії призначені 5,8 мільйона сімей, у сільській – 2,7 мільйона сімей. Порівняно з січнем-листопадом 2016 року кількість сімей, яким призначено субсидії, збільшилася на 25,8%.

Середній розмір призначеної субсидії на одну сім'ю у листопаді 2017 року порівняно з листопадом минулого року зменшився на 51,1% – до 540,3 гривні.

Як повідомляв УНІАН, за даними Держстату, жителям України в січні-жовтні 2017 року були призначені субсидії на відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг (ЖКП) на суму понад 3,49 мільярда гривень.

У 2016 році були призначені субсидії на відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг на суму 5,7 мільярда гривень, що на 58%, або на 3,3 мільярда гривень, що більше, ніж у 2015 році.