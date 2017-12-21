Депутати заборонили встановлення загальнобудинкових лічильників газу без згоди мешканців

Верховна Рада прийняла за основу і в цілому закон про внесення змін до Закону України «Про забезпечення комерційного обліку природного газу» щодо порядку встановлення лічильників побутовим споживачам природного газу, який передбачає установку загальнобудинкового лічильника газу тільки за згодою співвласників багатоквартирного будинку.

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За прийняття відповідного законопроекту №5722 проголосували 325 депутатів за необхідного мінімуму в 226 голосів.

Даним законопроектом визначається, що загальнобудинковий лічильник газу може бути встановлений тільки за згодою співвласників багатоквартирного будинку. Також передбачається можливість самостійного встановлення індивідуальних лічильників газу споживачами з наступною компенсацією таких витрат за рахунок коштів, які ними сплачуються в тарифі на розподіл природного газу суб'єкту господарювання, що здійснює розподіл газу на відповідній території.

Крім цього, встановлюється заборона для операторів газорозподільних мереж на припинення поставок газу в багатоквартирний будинок в разі неподання співвласниками такого будинку згоди на встановлення загальнобудинкового лічильника газу.

Також законопроектом передбачається перенести граничні терміни обладнання всіх споживачів індивідуальними лічильниками газу з 1 січня 2018 року на 1 січня 2021 року.

Як повідомляв УНІАН, 19 грудня Рада відхилила законопроект №5722-д, який забороняє установку загальнобудинкових лічильників газу без згоди мешканців через відсутність необхідного мінімуму голосів.

25 листопада 2015 року Кабмін затвердив Національний план дій з енергоефективності до 2020 року, згідно з яким уряд розраховував у 2016-2019 роках запровадити повний комерційний облік споживання природного газу, теплової енергії і води в житлових і бюджетних будівлях.

Чинний Закон «Про комерційний облік природного газу» вимагає від компаній, постачають газ, встановити лічильники газу для тих домогосподарств, які використовують газ лише для приготування їжі, станом на 1 січня 2018 року.

При цьому в законі не визначено, які саме лічильники газу мають бути встановленні - індивідуальні або загальнобудинкові, що призводить до ситуації, коли операторами газорозподільних мереж масово встановлюються загальнобудинкові лічильники, а мешканці будинку в результаті платять не за фактично спожитий квартирою газ.