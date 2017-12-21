У Кабміні запевняють: Україна може заощадити до 4 мільярдів кубів газу на опаленні будинків

Україна має потенціал скоротити споживання газу в багатоповерховому житловому секторі до 4 млрд куб. м завдяки проведенню енергоефективних заходів, повідомила прес-служба Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України з посиланням на профільного міністра - віце-прем'єр-міністра Геннадія Зубка.

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За його словами, щорічно весь житловий сектор України споживає близько 18 млрд кубів газу.

Міністр підкреслив, що вся необхідна законодавча база для цього вже прийнята парламентом в цьому році: закони «Про особливості здійснення права власності в багатоквартирному будинку», «Про ЖКП», «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання», «Про енергетичну ефективність будівель», «Про Фонд енергоефективності», «Про виробництво тепла з відновлюваних джерел енергії», «Про реструктуризацію боргів», «Про ЕСКО», зміни до Закону України «Про питну воду», а також прийняті урядом Концепція реформування тепло постачання, постанови про монетизацію субсидій і про енергоменеджмент.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів у проекті державного бюджету на 2018 рік збільшив витрати на реалізацію програм з енергоефективності з 800 млн до 2 млрд грн.

Україна у 2016 році скоротила споживання природного газу порівняно з 2015 роком на 4% - до 30,3 млрд куб. м. За 11 місяців 2017 року споживання «блакитного» палива скоротилося на 4,7% - до 24,5 млрд куб. м.