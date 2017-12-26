Українці зможуть брати житло в лізинг завдяки китайському кредиту

Кабінет міністрів узгодив залучення Державною іпотечною установою кредиту на 500 млн дол. для фінансування реалізації інвестиційного проекту «Забезпечення житлом на умовах іпотечного кредитування або фінансового лізингу» від Китайської національної корпорації генеральних підрядів.

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Відповідну постанову №1008 було прийнято урядом і опубліковано в газеті "Урядовий кур'єр".

Згідно з постановою, вибірка кредиту здійснюватиметься окремими траншами згідно із затвердженим графіком фінансування. Термін кредиту - 15 років з можливістю його пролонгації, узгодженої окремо.

Цільове призначення кредиту - фінансування операцій з придбання житла або фінансування будівництва житла відповідно до державного інвестиційного проекту.

Як повідомляв УНІАН, у листопаді Державна іпотечна установа повідомила, що за результатами відкритого конкурсу із залучення зовнішніх запозичень для фінансування реалізації інвестиційного проекту «Забезпечення житлом на умовах іпотечного кредитування або фінансового лізингу» переможцем визначено Китайську національну корпорацію генеральних підрядів (China National Complete Engineering Corporation).