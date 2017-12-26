Уряд продовжив держпрограму забезпечення молоді житлом до 2020 року

Кабінет міністрів України до 2020 року продовжив чинність державної програми забезпечення молоді житлом.

Читайте такожУкраїнці зможуть брати житло в лізинг завдяки китайському кредиту

Текст відповідної постанови від 20 грудня 2017 р. № 1032 оприлюднено на Урядовому порталі.

"Враховуючи важливість питання соціального захисту та підтримки молоді в Україні, у зв’язку з тим, що дія державної програми забезпечення молоді житлом завершується у 2017 році, урядом прийнято рішення про продовження дії цієї програми до 2020 року", - йдеться у пояснювальній записці до документу.

Програма передбачає фінансування механізму пільгового кредитування молоді на придбання житла, а також погашення зобов’язань за раніше укладеними договорами часткової компенсації відсоткової ставки кредитів комерційних банків.

Серед джерел фінансування програми: кошти спеціального фонду державного бюджету, кошти місцевих бюджетів, а також залучені ресурси. На даний час діє 70 місцевих програм забезпечення молоді житлом. Реалізація державної програми передбачає співфінансування за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів.

Успішна реалізація програми дозволить вирішити житлове питання понад 5 тисяч молодих сімей.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів у травні цього року виділив 28 млн грн на збільшення фінансування держпрограми забезпечення молоді та сімей учасників АТО житлом.

Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву з 28 листопада відновив чинність програми щодо доступного житла для тих, хто потребує поліпшення житлових умов, внутрішніх переселенців і учасників АТО.