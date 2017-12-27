Будівельні підприємства України збільшили обсяги робіт на 23%

Будівельні підприємства України в січні-листопаді 2017 року збільшили обсяги робіт порівняно з аналогічним періодом минулого року на 22,5% – до 84,4 мільярда гривень, повідомила Державна служба статистики України.

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Зокрема, за даними Держстату, обсяги робіт з будівництва будівель за звітний період збільшилися на 18% – до 42,45 мільярда гривень, у тому числі по будівництву житлових будинків – на 12,3%, до 20 мільярдів гривень, з будівництва нежитлових будівель – на 23,9%, до 22,36 мільярда гривень. Роботи з будівництва інженерних споруд зросли на 27,6% – до 41,95 мільярда гривень.

У Держстаті зазначили, що роботи з нового будівництва, реконструкції та технічного переозброєння у січні-листопаді становили 74,8% від загального обсягу, тоді як роботи з капітального та поточного ремонту – 15,4% і 9,8% відповідно.

Згідно з повідомленням, будівельні підприємства Києва за звітний період збільшили обсяги робіт на 31,3% – до 21,3 мільярда гривень, виконавши 25,2% від загального обсягу робіт в країні.

У повідомленні Держстату наголошується, що зазначені дані наводяться без урахування тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та Севастополя, а також частини зони проведення антитерористичної операції.

Як повідомляв УНІАН, у січні-жовтні 2017 року будівельні компанії збільшили обсяги робіт порівняно з аналогічним періодом минулого року на 23,4% – до 73,5 мільярда гривень.

У 2016 році українські будівельні підприємства збільшили обсяги робіт порівняно з 2015 роком на 13,1% – до 70,9 мільярда гривень, а в 2015 році – знизились на 14,9%, до 55,9 мільярда гривень.