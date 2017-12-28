Українці не зобов'язані платити облгазам рекомендований платіж - Нацкомісія

Споживачі природного газу, включаючи населення, не зобов'язані оплачувати регіональним газопостачальним компаніям (облгаз-збуту) так звані "рекомендовані платежі", які зазначаються в платіжках разом з реальною вартістю використаного в попередньому місяці палива.

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Таке роз'яснення опубліковувала Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики і житлово-комунальних послуг.

"Рекомендований платіж не є обов'язковим і не може бути відображений як заборгованість за спожитий природний газ", - йдеться в повідомленні.

Регулятор також вказує, що несплата рекомендованого платежу не є підставою для припинення подачі газу споживачам. Також НКРЕКП рекомендувала газопостачальним компаніям звернути увагу на покращення сервісного обслуговування та інформування споживачів.

Раніше повідомлялося, що багато побутові споживачі України отримали платіжки за газ за листопад 2017 року, в яких була вказана сума рекомендованого платежу. Вона була включена в загальний розрахунок вартості послуги з газоснаюжению, незважаючи на те, що рекомендований платіж – це передоплата за газ, який буде поставлений в наступному місяці. Зараз облгаз-збут отримують газ від НАК "Нафтогаз України" без передоплати за ціною 4,9 гривні за кубометр і накопичили багатомільярдну заборгованість перед "Нафтогазом".