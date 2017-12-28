У Кабміні розповіли, коли пільги на комуналку видаватимуть "живими" грошима

Монетизація пільг, що надаються на оплату житлово-комунальних послуг, може запрацювати в Україні з 1 липня 2018 року.

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Про це під час прес-конференції повідомив міністр соціальної політики Андрій Рева.

«У 2018 році ми плануємо перейти на монетизацію пільг житлово-комунальних послуг, орієнтовно з 1 липня 2018 року», - сказав він.

За словами міністра, якщо експеримент з монетизацією пільг на житлово-комунальні послуги буде успішним, він може бути поширений на інші види пільг.

Він зазначив, що міністерство працює над розробкою постанови про монетизацію пільг на проїзд.

Нагадаємо, за даними Мінсоцполітики, на монетизацію пільг в Україні в 2018 році знадобиться близько 20 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, 26 квітня Кабінет міністрів України ухвалив рішення про монетизацію зекономленої суми субсидії на оплату газу та електроенергії. На виплату зекономлених сум субсидій у державному бюджеті передбачено 1,2 млрд грн.

Раніше Розенко зазначав, що відсутність реального обліку споживання житлово-комунальних послуг населенням України є основною проблемою для впровадження монетизації субсидій.