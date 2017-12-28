Нацкомісія підвищила тарифи на холодну воду для водоканалів

Національна комісія, що здійснює регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), підвищила тарифи на водопостачання і водовідведення на 2018 рік для низки водоканалів України. Відповідні рішення були прийняті НКРЕКП на черговому засіданні комісії.

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Комісія затвердила нові тарифи на водопостачання, зокрема: "Харківводоканал" - на рівні 8,38 гривні/кубометр (зростання на 16,71%), а на водовідведення – 4,36 гривні/кубометр (зростання на 9,55%); "Дніпроводоканал" – тариф на водопостачання на рівні 6,47 гривні/кубометр (зростання на 4,69%) та водовідведення – 4,25 гривні/кубометр (зростання на 0,47%); "Львівводоканал" – тариф на водопостачання на рівні 7,09 гривні/кубометр (зростання на 10,61%) та водовідведення – 3,62 гривні/кубометр (зростання на 5,85%);

Згідно з рішенням, тарифи на послуги центрального водопостачання та водовідведення в 2018 році змінені для 60 ліцензіатів комісії.

Відзначається, що на зміну тарифів вплинули зміна витрат на оплату праці, вартості електричної енергії, ставок податків, вартості реагентів, курсу валют для ліцензіатів, які мають позики міжнародних фінансових організацій, та інші фактори.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці січня 2017 року НКРЕКП, у зв'язку зі збільшенням вартості електроенергії для підприємств, підвищила тарифи на водопостачання і водовідведення для ряду водоканалів України на 3-70%. Тарифи були змінені для 54 ліцензіатів комісії.