У Києві подешевшає опалення для населення

Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), знизила тариф столичної енергогенеруючої компанії «Київенерго» на опалення для населення на 4,1%.

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Відповідні постанови комісія ухвалила на засіданні.

Так, комісія встановила для «Київенерго» тарифи на послугу з централізованого опалення для споживачів за наявності квартирного або будинкового лічильника на рівні 1355,83 грн/Гкал і 31,55 грн за кв. м опалювальної площі на місяць для абонентів житлових будинків без будинкових та квартирних приладів обліку.

Всі тарифи наведені з урахуванням ПДВ.

Як повідомляв УНІАН, 4 липня 2017 року комісія знизила тариф на опалення від «Київенерго» на 0,2%. Тариф на опалення для споживачів за наявності квартирного або будинкового лічильника становив 1414,45 грн/Гкал.