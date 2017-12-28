Українцям виплатять 1,2 мільярда зекономлених субсидій

Українцям за підсумками 2017 року виплачено 1,2 млрд грн зекономлених житлових субсидій за газове або електричне опалення.

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Про це в ході прес-конференції повідомив міністр соціальної політики Андрій Рева.

«У 2017 році впроваджено монетизацію залишків за заощадженими субсидіями, 1,7 млн домогосподарств заощадили житлову субсидію, направлену на опалення газове або електричне, на суму 1 млрд 200 млн грн. До кінця року ми такі виплати повністю здійснимо», - сказав міністр.

Рева зазначив, що з 2018 року уряд повністю переходить на грошові розрахунки між бюджетом і підприємствами, які надають комунальні послуги.

Міністр також повідомив, що уряд планує внести зміни до порядку призначення субсидій для переселенців і дати їм можливість отримувати субсидію за декларацією про доходи без прописки і без договору оренди.

«Цих людей треба підтримати, не від хорошого життя вони покинули свої домівки», - зазначив Рева.

Як повідомляв УНІАН, 26 квітня Кабінет міністрів України прийняв рішення про монетизацію суми зекономленої субсидії на оплату газу і електроенергії.

Термін подачі заяв на виплату компенсацій за зекономлені субсидії було продовжено на два місяці - до 1 листопада 2017 року.