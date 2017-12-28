Українцям виплатять 1,2 мільярда зекономлених субсидій
Гроші за заощаджену субсидію отримають 1,7 млн сімей.
Українцям за підсумками 2017 року виплачено 1,2 млрд грн зекономлених житлових субсидій за газове або електричне опалення.
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Про це в ході прес-конференції повідомив міністр соціальної політики Андрій Рева.
«У 2017 році впроваджено монетизацію залишків за заощадженими субсидіями, 1,7 млн домогосподарств заощадили житлову субсидію, направлену на опалення газове або електричне, на суму 1 млрд 200 млн грн. До кінця року ми такі виплати повністю здійснимо», - сказав міністр.
Рева зазначив, що з 2018 року уряд повністю переходить на грошові розрахунки між бюджетом і підприємствами, які надають комунальні послуги.
Міністр також повідомив, що уряд планує внести зміни до порядку призначення субсидій для переселенців і дати їм можливість отримувати субсидію за декларацією про доходи без прописки і без договору оренди.
«Цих людей треба підтримати, не від хорошого життя вони покинули свої домівки», - зазначив Рева.
Як повідомляв УНІАН, 26 квітня Кабінет міністрів України прийняв рішення про монетизацію суми зекономленої субсидії на оплату газу і електроенергії.
Термін подачі заяв на виплату компенсацій за зекономлені субсидії було продовжено на два місяці - до 1 листопада 2017 року.