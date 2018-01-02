Розпродаж триватиме: ЗМІ розповіли, що буде з ринком нерухомості у 2018 році

У Києві продовжує дешевшати житло. За минулий рік ціни впали у середньому на 10-15% і, судячи з усього, в 2018 році розпродаж триватиме.

За якими цінами будуть розпродавати квартири, у чому секрет технологій, що дозволяють забудовникам заробляти навіть при падінні ринку й чим ці схеми загрожують потенційним покупцям житла, дізнавалася "Страна".

"На ринку спостерігається очевидне перевиробництво - низький платоспроможний попит, а пропозиція постійно зростає", - говорить аналітик компанії SV Development сергій Костецький.

Ця тенденція ще пару років тому дозволила експертам заявити, що на будівельному ринку надувається "мильна бульбашка". Тобто коли будівництво фінансується за принципом піраміди - будинки з нерозпроданими квартирами добудовують за рахунок будівництва нових будинків, під яке збирають гроші з людей.

"Усі ми розуміємо, чому продавалися смарт-квартири. Банки розорялися, всім як компенсацію видавали по 200 тисяч гривень. Багато колишніх вкладників вкладали ці гроші у нерухомість. Таким чином, з 2014 року кількість придбаного дешевого житла зростала", - зазначив Костецький.

Але масовий банкопад в Україні майже закінчився, а українці знову понесли свої заощадження на депозити. У квартири вкладають все менше: зростання комуналки не дозволяє добре заробляти на здачі житла в оренду.

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Тому загроза того, що "бульбашка лопне", яка не тільки не зникла, але й стає цілком реальною якщо цього, то наступного року, вважають експерти.

За даними SV Development, зараз у деяких вже зданих в експлуатацію новобудовах непроданими залишаються до 70% квартир. Тому єдине, що може змусити покупця вкладати гроші у котлован, - це супернизька ціна. Незважаючи на зростання курсу долара (і пов'язане з ним підвищення цін на матеріали), в 2018 році експерти не очікують подорожчання нерухомості.

"Але й великий розпродаж під питанням. У столиці багато старого житла, власники якого давно мріють поміняти його на новобудови. Тому щойно ціна на нові квартири почне ще більше падати, попит одразу активізується, а разом з ним і збільшиться пропозиція на вторинному ринку. Що, у свою чергу, знизить ціни на "вторинці", а за нею і на "первинці", - зазначають експерти.

Щоб вирватися з цього замкнутого кола демпінгу, забудови шукають інших способів підвищити рентабельність свого бізнесу.

Крім того, ринок постійно перебуває у пошуку технологій, які дозволили б знизити собівартість квадратного метра. Правда, поки ці "технології" швидше можна назвати економією на всьому - компанії масово використовують дешеві і неякісні матеріали, урізують квадратуру, збільшують кількість квартир на сходовому майданчику тощо.

За фактом виходить, що зліплений на швидку руку "новий будинок" вже через кілька років виглядає гірше, ніж радянські панельні багатоповерхівки, що пережили не один десяток років.

Утім, купувати вторинку українці все одно не хочуть. За словами експертів, частка новобудов у структурі продажів житла в Україні постійно зростає і вже перевищує 50%.

Ціни на хрущовки падають, і в 2018 році, за прогнозами, просядуть ще як мінімум на 10%. Такі ж знижки будуть змушені пропонувати потенційним покупцям й власники квартир у панельних будинках. Тобто, якщо зараз цілком пристойну двокумнатну в спальному районі Києва реально купити за $30-35 тисяч, то до кінця року її вартість впаде до $27-31,5 тисяч. Найдешевші хрущовки можуть впасти у ціні до $10-14 тисяч, - прогнозують експерти.

Ситуація може змінитися лише з відновленням банківського кредитування.