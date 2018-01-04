У Києві подорожчало житло: як змінилися ціни

Середня вартість квартир на вторинному ринку житлової нерухомості Києва в грудні 2017 року зросла на 4,5% і за станом на початок січня 2017 року склала 34,860 тисячі гривень/квадратний метр, при цьому доларові ціни знизилися на 0,6%, – до 1235 доларів/квадратний метр. Про це у своєму щомісячному звіті повідомляє інформаційно-аналітичний портал "Столична нерухомість".

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Також повідомляється, що з початку 2017 року квартири на вторинному ринку житлової нерухомості Києва подешевшали в середньому на 0,6%, а в доларовому еквіваленті середня ціна знизилася на 5,6%.

За даними аналітиків, за 2017 рік гривневі ціни в дорогому сегменті житла знизилися на 0,7%, в дешевому – на 2,6%, а в доларовому еквіваленті зменшилися на 5,8% в дорогому сегменті і на 7,6% – у дешевому.

Згідно зі звітом, минулого місяця найбільше подорожчали 1-кімнатні квартири – на 5,1%, до 32,655 тисячі гривень/квадратний метр. Середня вартість пропозиції 2-кімнатних квартир в столиці зросла на 5%, до 36,139 тисячі гривень/квадратний метр, 3-кімнатних – на 4%, до 34,811 тисячі гривень/квадратний метр, а 4-кімнатних – на 2,4%, до 37,912 тисячі гривень/квадратний метр.

У грудні 2017 року в доларовому еквіваленті середня ціна знизилася у всіх районах Києва. Найбільше зниження зафіксовано в Печерському районі – на 1,4%.

Кількість представлених до продажу квартир на вторинному ринку житлової нерухомості в грудні порівняно з листопадом зменшилась на 2,7% і становить 19,357 тисячі квартир.

В загальному обсязі 1-кімнатні квартири займають 27%, 2-кімнатні – 32%, 3-кімнатні – 34% і 4-кімнатні – 7%.

Також середня вартість квартир на первинному ринку нерухомості Києва в грудні 2017 року порівняно з листопадом зросла на 0,4% – до 23,713 тисячі гривень/квадратний метр, порівняно з груднем 2016 року ціни збільшилися на 3,2%.

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За даними експертів, минулого місяця на первинному ринку збільшилася вартість квартир бізнес-класу – на 2,2%, до 32,665 тисячі гривень/квадратний метр, преміум-класу – на 1%, до 49,112 тисячі гривень/квадратний метр, економ-класу - на 0,2% – до 17,390 тисячі гривень/квадратний метр. Разом з тим квартири комфорт-класу подешевшали на 0,4%, до 21,641 тисячі гривень/квадратний метр.

Найбільш відчутно зросли ціни на квартири в Оболонському, Печерському та Голосіївському районах столиці – на 4,7%, 2,4% та 1,6% відповідно, в той час як вартість квартир у Шевченківському та Дніпровському районах знизилася на 0,7% і 0,5% відповідно.

Як повідомляв УНІАН, за даними порталу "Столична нерухомість", середня ціна пропозиції квартир на вторинному ринку Києва в доларовому еквіваленті в листопаді 2017 року зросла на 0,2% порівняно з жовтнем і склала 33,357 тисячі гривень/квадратний метр, а в доларах ціна не змінилася і становить 1242 долара/квадратний метр.

Крім того, в листопаді 2017 року порівняно з жовтнем, середня вартість квартир на первинному ринку нерухомості Києва зросла на 1,2% – до 23,608 тисячі гривень/квадратний метр, порівняно з листопадом 2016 року ціна зросла на 1,4%.