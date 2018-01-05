Понад 150 тисяч українських родин взяли "теплі" кредити в 2017 році

Державною програмою "теплих" кредитів на проведення енергомодернізації житла в 2017 році скористалися 150 тисяч українських сімей.

Про це в своєму мікроблозі Twitter написав прем'єр-міністр України Володимир Гройсман.

"Енергонезалежність України - це не лише диверсифікація джерел енергоресурсів і збільшення власного видобутку. Це ще й розумне і економне споживання. Держава допомагає українцям в цьому – більш як 150 000 сімей "утеплилися" за рахунок держави в цьому році", - написав прем'єр.

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Як повідомляв УНІАН, Державне агентство з питань енергоефективності та енергозбереження оцінює попит населення і ОСББ на проведення енергомодернізації житла, використовуючи державну програму «теплих» кредитів, у 2018-2020 роках у розмірі 18,6 млрд грн.

На реалізацію програми «теплих» кредитів Кабінет міністрів заклав на 2017 рік 432 млн грн. У другій половині 2017 року на цю програму було додатково направлено ще 400 млн грн. На 2018 рік видатки на таке кредитування також передбачені на рівні 400 млн грн.

22 листопада 2017 року прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що Кабмін при підготовці проекту держбюджету на 2018 роки збільшить статтю видатків для фінансування програми «теплих» кредитів.