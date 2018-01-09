У Києві знизили тарифи на опалення та гарячу воду

Тарифи столичної енергогенеруючої компанії «Київенерго» для населення на централізоване гаряче водопостачання з 31 грудня 2017 року знижено на 4,5%, а на опалення - на 4%.

Читайте також"Київенерго" Ахметова розділили на дві компанії

Про це повідомляє прес-служба «Київенерго» з посиланням на постанову Національної комісії, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), від 28 грудня.

Згідно з повідомленням, комісія встановила для «Київенерго» тарифи на послугу з централізованого опалення для споживачів за наявності квартирного або будинкового лічильника на рівні 1355,83 грн/Гкал і 31,55 грн за кв. м опалюваної площі на місяць для абонентів житлових будинків без будинкових та квартирних приладів обліку.

Тарифи на послугу з централізованого постачання населення гарячою водою з 31 грудня 2017 року встановлено на рівні 80,62 грн за куб. м з рушникосушкою і 74,53 грн за куб. м без рушникосушки.

Всі тарифи наведено з урахуванням ПДВ.

Відзначається, що нарахування за послуги централізованого опалення та з постачання гарячої води в грудні будуть сформовані в такий спосіб: за 30 днів місяця - за минулими тарифами і за 1 день - за новими тарифами.

Як повідомляв УНІАН, 4 липня 2017 року комісія підвищила тариф на централізоване гаряче водопостачання від «Київенерго» на 1,6% і знизила тариф на опалення на 0,2%. Тариф на послугу з централізованого постачання населення гарячою водою було встановлено на рівні 84,45 грн за куб. м (з рушникосушкою) і 78,08 грн за куб. м (без рушникосушки). Тарифи на опалення для споживачів за наявності квартирного або будинкового лічильника становив 1414,45 грн/Гкал.

Довідка УНІАН. «Київенерго» генерує і постачає теплову та електричну енергію в Києві, входить до складу найбільшого приватного енергохолдингу ДТЕК. У 2016 році компанія отримала 2,58 млн грн чистого прибутку проти 1,695 млрд грн чистого збитку в 2015 році.