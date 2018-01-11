Молодіжне будівництво в Україні: за рік квартири отримали 568 сімей

За програмами Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву в 2017 році з громадянами було укладено 568 договорів на придбання житла, що на 63% більше, ніж в 2016 році. Про це УНІАН повідомила прес-служба Держфонду.

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"За програмами (фінансування - як державний, так і місцеві бюджети): пільгове кредитування молоді - укладено 319 угод, пільгові кредити іншим категоріям (учасники АТО, бюджетники, педагоги тощо) - 61 угоду, "Доступне житло" - 188 угод", - повідомила прес-служба.

Зазначається, що умови програми передбачають допомогу громадянам у придбанні житла, яке будується (висока ступінь готовності).

"Виключення з-за особливих умов зроблено тільки для Донецької області, де до участі у програмі був допущений вже зданий в експлуатацію будинок", - йдеться в повідомленні.

У прес-службі зазначили, що реальні новосілля за програмою "Доступне житло" в частині її фінансування з Державного бюджету України відбудуться в 2018 році.

Як повідомляв УНІАН, за програмами Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву в 2016 році квартири отримали 377 українських сімей, що на 22,3% менше, ніж у 2015 році.