Столичне житло за рік подешевшало в доларах на 6%

Середня ціна продажу 1-3-кімнатних квартир на первинному ринку нерухомості Києва в період з 16 січня 2017 року по 15 січня 2018 року знизилася на 6,06%, або 63 долара, – до 977 доларів/квадратний метр, УНІАН повідомили в консалтинговій компанії SV Development.

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При цьому найдешевшим в столиці залишався Деснянський район з середнім показником 722 доларів/квадратний метр, а найдорожчим – Печерський район, де середня ціна продажу квартир склала 1 396 доларів/квадратний метр.

Ціна продажу квартир на первинному ринку за рік знизилася у всіх районах Києва. Найбільше подешевшали квартири в Дніпровському районі – на 7,24%, до 820 доларів/квадратний метр, а найменше – в Подільському, на 4,44%, до 905 доларів/квадратний метр.

У той час як середня ціна продажу 1-3-кімнатних квартир на вторинному ринку нерухомості Києва за період з 16 січня 2017 року по 15 січня 2018 року знизилася на 5,97% - до 1 087 доларів/квадратний метр, повідомила консалтингова компанія SV Development.

При цьому найдешевшим залишався Дарницький район із середнім показником 819 доларів/квадратний метр, а найдорожчим – Печерський район, де середня ціна продажу склала 1 684 доларів/квадратний метр.

Ціна продажу квартир на вторинному ринку за рік знизилася у всіх районах столиці. Найбільше зниження спостерігалося в Дарницькому районі Києва – на 8,8%, до 819 доларів/квадратний метр. Найменше подешевшали квартири в Шевченківському та Печерському районах – на 4,29% і 4,75%, до 1384 доларів/квадратний метр і 1 684 доларів/квадратний метр відповідно.

Як повідомляв УНІАН, середня ціна продажу 1-3-кімнатних квартир на первинному ринку нерухомості Києва в період з 20 січня по 19 липня 2017 року знизилася на 3,37%, або 37 дол., – до 1 004 доларів/квадратний метр.

Також середня ціна продажу 1-3-кімнатних квартир на вторинному ринку нерухомості Києва за період з 20 січня по 19 липня 2017 року знизилася на 3,2% - до 1 118 доларів/квадратний метр.

Довідка УНІАН. SV Development - консалтингова компанія, що спеціалізується на оцінці та продажу землі житлової нерухомості і котеджних містечок. Працює на ринку нерухомості України з 2005 року.

В структуру SV Development входить агентство нерухомості SV Realty.