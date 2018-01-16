В Україні заборонили встановлення загальнобудинкових лічильників газу без згоди мешканців – президент підписав закон

Президент України Петро Порошенко підписав закон про внесення змін до Закону України «Про забезпечення комерційного обліку природного газу» щодо порядку встановлення лічильників побутовим споживачам природного газу, який передбачає встановлення загальнобудинкового лічильника газу тільки за згодою співвласників багатоквартирного будинку.

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Згідно з повідомленням прес-служби президента, закон удосконалює принципи комерційного обліку природного газу, а його ухвалення підвищить рівень захисту прав споживачів природного газу.

Як повідомляв УНІАН, 21 грудня 2017 року Верховна Рада ухвалила за основу і в цілому закон про внесення змін до Закону України «Про забезпечення комерційного обліку природного газу».

Законопроектом визначається, що загальдомовий лічильник газу може бути встановлений тільки за згодою співвласників багатоквартирного будинку. Також передбачається можливість самостійного встановлення індивідуальних лічильників газу споживачами з наступною компенсацією таких витрат за рахунок коштів, які ними сплачуються в тарифі на розподіл природного газу суб'єкту господарювання, який здійснює розподіл газу на відповідній території.

Крім цього, встановлюється заборона для операторів газорозподільних мереж на припинення поставок газу до багатоквартирного будинку в разі ненадання співвласниками такого будинку згоди на встановлення загальнобудинкового лічильника газу.

Також законопроектом передбачається перенести граничні терміни обладнання всіх споживачів індивідуальними лічильниками газу з 1 січня 2018 року на 1 січня 2021 року.

Чинний до цього Закону «Про комерційний облік природного газу» вимагав від газопостачальних компаній встановити лічильники газу для тих домогосподарств, які використовують газ лише для приготування їжі, до 1 січня 2018 року.

При цьому в законі не було визначено, які саме лічильники газу мають бути встановлені - індивідуальні чи загальнобудинкові, що призводило до ситуації, коли оператори газорозподільних мереж масово встановлювали загальнобудинкові лічильники, а мешканці будинку в результаті платили не за фактично спожитий квартирою газ.