Скільки коштує оренда квартир у Києві: найдешевші та найдорожчі райони

Середня вартість оренди 1-3 - кімнатних квартир у Києві за період з 17 січня 2017 року по 16 січня 2018 року скоротилася на 4,35%, до 396 дол. в місяць, повідомили в консалтинговій компанії SV Development.

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При цьому найдешевшим є Дніпровський район, де середня ціна оренди 1-кімнатної квартири становила 240 дол./місяць, найдорожчим – Печерський район – 387 дол./місяць.

Зниження вартості оренди кварти минулого року спостерігалося у всіх районах столиці. Оренда однокімнатних квартир найбільше подешевшала в Печерському районі – на 5,38%, до 387 дол./місяць, а найменше – у Дарницькому – на 3,37%, до 258 дол./місяць.

Ціна оренди двокімнатних квартир за останній місяць найбільше знизилася у Подільському районі – на 6%, до 360 дол./місяць, а найменше – у Святошинському районі – на 3%, до 350 дол./місяць.

Найбільше зниження вартості оренди трикімнатних квартир зафіксовано у Дарницькому районі – на 5,9%, до 367 дол./місяць. Найменше подешевшала оренда «трійок» в Деснянському районі - на 2,21%, до 443 дол./місяць.

Довідка УНІАН. SV Development - консалтингова компанія, що спеціалізується на оцінці та продажу землі житлової нерухомості і котеджних містечок. Працює на ринку нерухомості України з 2005 року.