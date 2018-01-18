Ринок досяг дна: в Києві різко впали продажі квартир

Покупців столичної нерухомості стає все менше. У 2017 року в Києві продано 2350 квартир на первинному ринку і 3210 - на вторинному. Для порівняння: в 2016 році було укладено 4515 і 4960 договорів про продаж відповідно, повідомляє Liga.net з посиланням на ARPA Real Estate.

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Минулого року будівельна галузь показала найгірші результати за останні п'ять років. Експерти вважають, що ринок досяг дна, і не очікують істотних змін у найближчому майбутньому.

Скорочення кількості угод в першу чергу спостерігається в новобудовах, будівництво яких почалося в 2017-му. Житло в будинках, які вводились в експлуатацію минулого року, з'явилося на ринку ще два-три роки тому, тому більша частина квартир у них розпродана. "Ще п'ять років тому квартири в новобудовах продавалися на етапі будівництва, - розповідає керуючий директор компанії ARPA Real Estate Михайло Артюхов. - Три роки тому не проданих після введення в експлуатацію квартир було близько 10%, сьогодні мова йде приблизно про 30%".

Купівельна спроможність населення в гривні не змінилася, а в доларах скоротилася, каже Артюхов. Фінансовими інструментами для покупки житла клієнти практично не користуються. Кредити на покупку нерухомості з-за високих іпотечних ставок - від 19 до 22% річних - і жорстких вимог до позичальників беруть не більше 5% покупців житла

Як пише видання, весь минулий рік забудовники намагалися оживити попит за допомогою програм лояльності: знижок на квартири, можливості отримати кредит у банку-партнера в середньому під 7% річних у гривні або скористатися розтермінуванням платежу. "У 2017 році більшість київських забудовників за 100-відсоткової оплати вартості квартири збільшили знижки в два-три рази: якщо ще у березні максимальна знижка була на рівні 6-7%, то в переддень новорічних свят вона сягала і 18-20%", - розповідає в. о. начальника відділу продажів міні-міста Svitlo Park Денис Павленко.

Падіння продажів могло бути пов'язано і зі стабільним курсом. Житло на первинному ринку продається в гривні, а з моменту девальвації забудовнику необхідно не менше двох тижнів, щоб підвищити ціни. У цей період житло прагне придбати велика частина покупців, які, як правило, відкладають кошти на квартири у валюті. Але це стосується переважно житла економ-класу. У бізнес - або преміум-сегменті ціна за замовчуванням формується з прив'язкою до долара або євро.

"Так чи інакше курс долара впливає на кількість продажів, і навіть незначне коливання в будь-яку сторону підвищує інтерес покупців і збільшує кількість угод", - повідомили в прес-службі Київміськбуду.

Девальвація гривні з 27,9 до 28,7 грн/$ в кінці минулого - початку цього року вже позначилася на ринку нерухомості. У корпорації Укрбуд відзначають сплеск купівельної активності тільки за підсумками першого тижня 2018-го: кількість угод за цей період зросла більш ніж у два рази в порівнянні з першим тижнем 2017-го, розповідає прес-секретар компанії Гліб Шемовнєв.

Видання зазначає, що конкуренція на ринку нерухомості Києва посилюється. Даних за весь минулий рік ще немає. За підсумками 9 місяців, в столиці велися продажі на 268 об'єктах, що на 25% більше порівняно з аналогічним періодом 2016 року, йдеться в дослідженні City Development Solutions. Сумарно в столиці на 1 жовтня минулого року продавалося 66 000 квартир. Тобто за поточного обсягу угод продати все запропоноване на ринку житло можна за 28 років.

Висока конкуренція змусить забудовників утримувати ціни. В Укрбуді не бачать передумов до серйозної зміни цін. Якщо не буде фінансових потрясінь, в найближчі півроку можливе хіба що невелике підвищення, як у минулому півріччі (житло подорожчало на 5-7%. - ред.), прогнозує Шемовнєв.

"У 2018 році варто очікувати незначного збільшення вартості квадратного метра в гривневому еквіваленті - ціни скорегують на індекс інфляції", - додає директор з економічних питаннях DIM group Віталій Тимошенко. Навіть якщо курс гривні різко знизиться, ціни на нерухомість будуть зростати з затримкою. "За низької купівельної спроможності девелопери не можуть адекватно реагувати на курсові стрибки, адже різке, нехай навіть цілком виправдане, підвищення ціни призведе до зниження продажів", - говорить Тимошенко.

У прес-службі Київміськбуду вважають, що ціни будуть зростати пропорційно курсу долара, зростання цін на енергоносії та матеріали.

"Є негласне правило: ціни будуть переглянуті, якщо долар "зробить крок" за позначку 28-29 грн, - пояснює Денис Павленко. - Вже зараз аналітичні дані по ринку житла свідчать про незначне зростання середніх цін. Компанії, м'яко висловлюючись, "готують" громадськість до зміни цінової політики".