Кабмін розвіяв нові міфи про субсидії (інфографіка)

Кабінет міністрів нагадав всім одержувачам державної допомоги на оплату послуг ЖКГ, що не варто довіряти інформації з неперевірених джерел, і розвіяв кілька міфів про отримання субсидій.

Міф 1: Якщо не повідомити управління соціального захисту про те, що зять здійснив покупку, яка перевищує 50 тис. грн, субсидію тещі скасують.

В уряді зазначили, що насправді, якщо сім'я зробила покупку, що перевищує 50 тис. грн у період отримання субсидії, субсидію не припинять надавати. Але про це сім'я протягом місяця зобов'язана повідомити управлінню соціального захисту населення. Факт такої покупки впливає на право на призначення допомоги на наступний термін.

Якщо допомогу призначено протягом місяця, субсидіанти зобов'язані особисто повідомляти в органи соціального захисту населення, надаючи підтверджуючі документи, про такі зміни:

склад зареєстрованих у житлі: хто виписався або прописався;

соціальний статус членів сім'ї: хто звільнився або влаштувався на роботу, став пенсіонером;

про здійснення одноразової покупки, яка перевищує 50 тисяч гривень;

набір комунальних послуг: відмова від централізованого спалення та перехід на індивідуальне або навпаки.

Міф 2: Якщо не повідомити про зміни у складі сім'ї, субсидії доведеться повернути.

У Кабміні пояснили, що насправді, субсидія – це безповоротна державна допомога. Але якщо кількість прописаних у квартирі осіб зменшилася чи збільшилася, про це необхідно сповістити, субсидію перерахують.

Зокрема, після уточнення інформації відбудеться перерахунок розміру житлової субсидії. У разі збільшення кількості зареєстрованих осіб, залежно від соціального статусу і доходів людини, яка прописалася, субсидія на сім'ю може бути збільшена або зменшена. Згідно з формулою розрахунку субсидії, розмір допомоги залежить від сукупного доходу сім'ї: чим більша кількість членів сім'ї та її сукупний дохід, тим менша компенсація держави за комунальні послуги і навпаки.

Міф 3: Зекономлені субсидії кожен місяць повертаються назад в управління соціального захисту населення.

Як пояснили в уряді, насправді, сума субсидії, яку держава надала громадянам для оплати комунальних послуг у розмірі соціальних нормативів, і яка не використана в минулому місяці сім'єю внаслідок економії електроенергії, газу або води, має зараховуватися постачальником послуги в рахунок плати за послуги наступних розрахункових періодів.

Наприклад, у січні обов'язковий платіж становить 1000 гривень за соціальною нормою 400 кубів газу, а фактично використано лише 100 кубів. Залишок – 300 кубів – можна використовувати в холодніші місяці, наприклад, в лютому. При цьому, не потрібно нікому нічого повідомляти - ці суми повинні зазначатися в платіжці як переплата (з мінусом).

Крім того, сума зекономленої субсидії не впливає на розрахунок розміру обов'язкової плати за комунальні послуги. Він визначається, виходячи із сукупного доходу сім'ї та інформації про тарифи від постачальників послуг і не змінюється протягом періоду отримання субсидії.

У випадку порушення таких прав, українці можуть звертатися зі скаргами до керівників органів влади на місцях або органів місцевого самоврядування.

Міф 4: Депозити зятя впливають на субсидію тещі.

У Кабміні запевнили, що насправді, субсидія призначається без урахування наявності депозитів і доходів від їх розміщення у банку, без будь-яких обмежень щодо наявності майна.

Для призначення субсидії сукупний дохід розраховується виходячи з доходів, без урахування податку з доходів фізичних осіб, а також розмірів державної соціальної допомоги, що виплачується структурними підрозділами з питань соціального захисту населення, крім:

частини допомоги при народженні дитини, виплата якої здійснюється одноразово;

частини допомоги при усиновленні дитини, виплата якої здійснюється одноразово;

одноразової винагороди жінкам, яким присвоєно почесне звання України "Мати-героїня";

державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування;

щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, у тому числі на оплату житлово-комунальних послуг.

У сукупний дохід не зараховуються:

сплачені аліменти;

доходи від розміщення депозитів;

оплата праці членів виборчої комісії, а також осіб, які залучаються до роботи у комісії, у тому числі в день голосування, дні встановлення підсумків голосування та результатів виборів;

допомога громадських та благодійних організацій;

допомога на поховання;

одноразова допомога, що надається відповідно до законодавства або за рішенням органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності;

вартість безоплатно отриманих санаторно-курортних путівок, протезно-ортопедичних виробів, засобів реабілітації;

суми, які виплачуються в порядку відшкодування шкоди, заподіяної працівникові за ушкодження його здоров'я, що пов'язане з виконанням ним трудових обов'язків.

Як повідомляв УНІАН, за даними Держстату, жителям України у 2016 році були призначені субсидії на відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг на суму 5,7 млрд грн, що на 58%, або на 3,3 млрд грн більше, ніж у 2015 році.