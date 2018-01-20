Набув чинності закон про заборону встановлення загальнобудинкових лічильників газу без згоди мешканців

В Україні сьогодні набув чинності закон «Про внесення змін до Закону України «Про забезпечення комерційного обліку природного газу», яким передбачено заборону на встановлення загальнобудинкових лічильників газу без згоди мешканців.

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19 січня закон був опублікований у виданні «Голос України».

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Документ удосконалює принципи комерційного обліку природного газу, а також має підвищити рівень захисту прав споживачів природного газу.

Верховна Рада 21 грудня 2017 року ухвалила закон про внесення змін до Закону України «Про забезпечення комерційного обліку природного газу».

Законом визначено, що загальнобудинковий лічильник газу може бути встановлений тільки за згодою співвласників багатоквартирного будинку.

Крім того, встановлено заборону для операторів газорозподільних мереж на припинення поставок газу до багатоквартирного будинку в разі ненадання співвласниками такого будинку згоди на встановлення загальнобудинкового лічильника газу.

Також передбачається можливість самостійного встановлення індивідуальних лічильників газу споживачами з наступною компенсацією таких витрат за рахунок коштів, які ними сплачуються в тарифі на розподіл природного газу суб'єкту господарювання, що здійснює розподіл газу на відповідній території.

Порядок і розміри компенсації витрат на придбання та встановлення індивідуальних приладів обліку природного газу для населення встановлюються Кабінетом міністрів.

Граничні терміни обладнання всіх споживачів індивідуальними лічильниками газу перенесено з 1 січня 2018 року на 1 січня 2021 року.

Чинний до цього закону «Про комерційний облік природного газу» вимагав від газопостачальних компаній встановити лічильники газу для тих домогосподарств, які використовують газ лише для приготування їжі, до 1 січня 2018 року.

При цьому в законі не було визначено, які саме лічильники газу мають бути встановлені - індивідуальні чи загальнобудинкові, що призводило до ситуації, коли оператори газорозподільних мереж масово встановлювали загальнобудинкові лічильники, а мешканці будинку в результаті платили не за фактично спожитий квартирою газ.