За субсидіями на комуналку звернулася половина українських сімей

Протягом 2017 року вісім мільйонів українських сімей, тобто половина від усіх наявних домогосподарств в Україні, звернулися за субсидіями. Їм виплатили понад 55 мільярдів гривень компенсації на комунальні послуги та скраплений газ.

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Державі ще треба компенсувати громадянам близько 7 мільярдів гривень, йдеться в сюжеті програми "Сніданок з "1+1".

За даними аналітико-дослідницького центру "Інститут міста", торік заборгованість українців за комунальні послуги зросла до 30 мільярдів гривень.

Як повідомляв УНІАН, за словами міністра соцполітики Андрія Реви, українцям за підсумками 2017 року виплачено 1,2 млрд грн зекономлених житлових субсидій за газове або електричне опалення.