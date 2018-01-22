За субсидіями на комуналку звернулася половина українських сімей

12:20, 22 січня 2018
Нерухомість
632

Державі ще треба компенсувати громадянам за минулий рік близько 7 мільярдів гривень.

Вісім мільйонів українських сімей звернулися за субсидіями / фото УНИАН

Протягом 2017 року вісім мільйонів українських сімей, тобто половина від усіх наявних домогосподарств в Україні, звернулися за субсидіями. Їм виплатили понад 55 мільярдів гривень компенсації на комунальні послуги та скраплений газ.

Читайте такожКабмін розвіяв нові міфи про субсидії (інфографіка)

Державі ще треба компенсувати громадянам близько 7 мільярдів гривень, йдеться в сюжеті програми "Сніданок з "1+1".

За даними аналітико-дослідницького центру "Інститут міста", торік заборгованість українців за комунальні послуги зросла до 30 мільярдів гривень.

Як повідомляв УНІАН, за словами міністра соцполітики Андрія Реви, українцям за підсумками 2017 року виплачено 1,2 млрд грн зекономлених житлових субсидій за газове або електричне опалення.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #комунальні субсидії#субсидії на комуналку