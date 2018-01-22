Держстат підрахував, як за рік змінилися ціни на житло в Україні

Квартири на вторинному ринку в 2017 році подорожчали порівняно з 2016 роком на 4,5%, а на первинному ринку - на 4,7%, повідомила Державна служба статистики України (Держстат).

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Як наголошується в повідомленні, на вторинному ринку найбільше за 2017 рік подорожчали однокімнатні квартири – на 9,7%. Двокімнатні квартири зросли в ціні на 3%, а трикімнатні – на 2,2%.

Що стосується вартості квартир на первинному ринку, то в 2017 році вони подорожчали на 4,7% порівняно з 2016 роком.

Найбільше за 2017 рік подорожчали двокімнатні квартири – на 6%. Однокімнатні квартири зросли в ціні на 3,8%, а трикімнатні – на 3,1%.

У повідомленні Держстату зазначено, що всі дані наводяться без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, Севастополя та частині зони проведення антитерористичної операції.

Як повідомляв УНІАН, згідно з даними інформаційно-аналітичного порталу «Столична нерухомість», з початку 2017 року квартири на вторинному ринку житлової нерухомості Києва подешевшали в середньому на 0,6%, а в доларовому еквіваленті середня ціна знизилася на 5,6%.

Середня вартість квартир на первинному ринку нерухомості Києва в грудні 2017 року порівняно з груднем 2016 року збільшилася на 3,2%.