Держстат відзвітував, на скільки за рік в Україні скоротилися субсидії на комуналку

Жителям України у січні-грудні 2017 року були призначені субсидії на відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг (ЖКП) на суму 3,98 мільярда гривень, що на 43,3% менше, ніж за аналогічний показник 2016 року, повідомляє Державна служба статистики України.

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Зокрема, у міській місцевості субсидії призначені на суму 2,8 мільярда гривень, у сільській – 1,2 мільярда гривень.

За інформацією Держстату, субсидії на оплату ЖКП у січні-грудні були призначені 8,8 мільйона сім'ям (107,4% звернулися за субсидією, з урахуванням тих, хто звернувся до 2016 року). В міській місцевості субсидії призначені 6 мільйонам сімей, у сільській – 2,8 мільйона сімей. Порівняно з січнем-груднем 2016 року кількість сімей, яким призначено субсидії, збільшилась на 10,3%.

Середній розмір призначеної субсидії на одну сім'ю у грудні 2017 року порівняно з груднем минулого року зменшився на 27,2% – до 993,4 гривні.

Як повідомляв УНІАН, за даними Держстату, жителям України в січні-листопаді 2017 року були призначені субсидії на відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг (ЖКП) на суму 3,68 мільярда гривень.

У 2016 році були призначені субсидії на відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг на суму 5,7 мільярда гривень, що на 58%, або на 3,3 мільярда гривень, що більше, ніж у 2015 році.