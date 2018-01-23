Будівництво в Україні за рік зросло на 21%

Будівельні підприємства України в 2017 році збільшили обсяги робіт порівняно з 2016 роком на 20,9% - до 101,1 млрд грн, повідомила Державна служба статистики України.

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Зокрема, за даними Держстату, обсяги робіт із будівництва будівель за звітний період збільшилися на 16,1% - до 50,444 млрд грн, зокрема, з будівництва житлових будинків - на 11,7%, до 22,773 млрд грн, з будівництва нежитлових будівель - на 20,2%, до 27,670 млрд грн. Роботи з будівництва інженерних споруд збільшилися на 26,3% - до 50,630 млрд грн.

У Держстаті відзначають, що роботи з нового будівництва, реконструкції та технічного переозброєння в 2017 році становили 73,2% від загального обсягу, тоді як роботи з капітального та поточного ремонту - 17,1% і 9,7%, відповідно.

Будівельні підприємства Києва за звітний період збільшили обсяги робіт на 30,1% - до 24,825 млрд грн, виконавши 24,6% від загального обсягу робіт у країні.

У повідомленні відзначається, що зазначені дані наводяться без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та Севастополя, а також частини зони проведення антитерористичної операції.

Як повідомляв УНІАН, у 2016 році українські будівельні підприємства збільшили обсяги робіт порівняно з 2015 роком на 13,1% - до 70,9 млрд грн, а в 2015 році - знизили на 14,9%, до 55,9 млрд грн.