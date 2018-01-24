Житлові держпрограми: скільки українських сімей зможуть придбати житло на пільгових умовах

Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву та державний «Укргазбанк» співпрацюватимуть у сфері державної програми з придбання житла для українських сімей.

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Як передає кореспондент УНІАН, відповідний меморандум підписали голова правління Держфонду сприяння молодіжному житловому будівництву Сергій Комнатний і голова «Укргазбанку» Кирило Шевченко.

«З 2010 року ми реалізовуємо програму доступного житла. Минулого року ми спростили умови участі в програмі. На цей рік ми маємо 100 млн грн у держбюджеті на цю програму, але я впевнений, що місцеві органи влади приєднаються і виділять кошти з місцевих бюджетів. Реалізація програми показала, що не всі громадяни здатні внести свою частину грошей за умовами програми - 30% або 50% від вартості будівництва. Ми почали замислюватися над об'єднанням зусиль з фінустановами. Ми напрацювали з «Укргазбанком» механізми для того, щоб громадянин мав можливість вирішити своє житлове питання», - сказав Комнатний.

Також він зазначив, що програмою доступного житла можуть скористатися переселенці, але головною умовою участі є відсутність житла на непідконтрольній території України.

За словами Комнатного, рішення співпрацювати з «Укргазбанком» викликано тим, що це держбанк, який активно працює з первинним ринком нерухомості.

«Наприклад, приходить до нас сім'я, вибирає квартиру вартістю 450 тис. грн. Згідно з програмою держава дасть 150 тис. безповоротної підтримки. Залишається заплатити 300 тис., а у сім'ї є тільки 100 тис. Тоді вони починають шукати, де взяти кредит. Ми починаємо шукати банки, але більшість банків не працюють з первинним ринком житла. Ми вирішили співпрацювати з «Укргазбанком», оскільки це держбанк і активно працює з первинним ринком», - сказав він.

У свою чергу голова «Укргазбанку» Кирило Шевченко зазначив, що цього року скористатися програмою зможуть 200-300 українських сімей.

«Співпраця, яку ми починаємо, дасть можливість цього року скористатися цією програмою двом-трьом сотням українських сімей. Тому «Укргазбанк» готовий виділяти кредитні кошти», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, за програмами Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву в 2017 році з громадянами було укладено 568 договорів на придбання житла, що на 63% більше, ніж у 2016 році.