Програмою "теплих" кредитів за чотири роки скористалися понад 400 тисяч українських сімей

Більше 400 тис. українських сімей вже скористалися державною програмою «теплих» кредитів на проведення енергомодернізації житла з початку запуску програми в 2014 році, повідомив під час прес-конференції голова Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження Сергій Савчук.

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«Вже більше 400 тисяч сімей утеплилися і частково повернули свої кошти за рахунок держпрограми «теплих» кредитів, за рахунок місцевих програм... і за рахунок своєї власної економії», - сказав Савчук.

Він додав, що жителі України інвестували у утеплення власного житла за час дії програми близько 6 млрд грн. Уряд, у свою чергу, відшкодував населенню та ОСББ близько 2 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, на реалізацію програми «теплих» кредитів на 2017 рік Кабінет міністрів заклав 400 млн грн. У другій половині року на цю програму було додатково спрямовано ще 300 млн грн.

У державному бюджеті на 2018 рік передбачено 2 млрд грн на програми з енергоефективності: 400 млн грн на програму «теплих» кредитів, 1,6 млрд на Фонд енергоефективності.

За оцінками Держенергоефективності, річна потреба у фінансуванні програми «теплих» кредитів становить 1,9 млрд грн.

Механізм фінансування «теплих» кредитів передбачає відшкодування 20% суми кредиту (але не більш ніж 12 тис. грн) для громадян при заміні газових котлів, 35% суми кредиту (але не більше 14 тис. грн) на енергоефективне обладнання і матеріали для фізичних осіб, 40% тіла кредиту (але не більше 14 тис. грн у розрахунку на одну квартиру) на енергоефективне обладнання і матеріали для ОСББ та житлово-будівельних кооперативів. При цьому громадянам, які отримують субсидію, компенсується 70% суми кредиту.