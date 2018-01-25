Міноборони має намір побудувати для українських військових 184 гуртожитки

Міністерство оборони України має намір побудувати 184 гуртожитку в 21 області України для забезпечення житлом військовослужбовців за контрактом за 2,6 мільярда гривень. Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив тимчасово виконуючий обов'язки начальника головного квартирно-експлуатаційного управління Збройних сил України полковник Сергій Чергінець на прес-конференції.

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"На реалізацію проекту щодо забезпечення житлом військовослужбовців буде спрямовано 2,6 мільярда гривень. Фінансування буде здійснюватися таким чином: 1 мільярд гривень - це кошти, які надійшли на рахунок Міноборони від реалізації конфіскованого майна, а 1,6 мільярда гривень - це кошти загального фонду Міноборони, передбаченого на розвиток інфраструктури. Будівництво буде проходити на території військових містечок 21 області України. Планується побудувати 184 будівлі загальною місткістю 23 тисяч ліжко-місць", - сказав він.

За словами Чергінця, закупівля робіт буде виконуватись через електронну систему Prozorro.

Також він зазначив, що вартість будівництва одного будинку очікується на рівні 12,5 мільйона гривень.

"Площа двоповерхової будівлі становитиме 1055 квадратних метрів і розрахована на 125 місць. На кожному поверсі буде розміщено 6 житлових блок-секцій, які складаються з 2 кімнат, розрахованих на 10 ліжко-місць з туалетом і ванною кімнатою. Тобто в кожній кімнаті по 5 осіб", - сказав він.

Чергінець зазначив, що очікуваний термін будівництва - 7 місяців, а тендер оголосять в лютому.

"До середини лютого будуть результати перевірки проектно-кошторисної документації і будуть починатися торги", - сказав він.