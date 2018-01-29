У "Київенерго" Ахметова підрахували борги столиці за тепло

Найкритичніша ситуація з розрахунками в Шевченківському та Деснянському районах Києва.

Заборгованість столичних споживачів теплової енергії перед енергогенеруючою компанією "Київенерго" станом на 1 січня 2018 року склав 4,7 мільярда гривень, повідомила прес-служба "Київенерго".

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Згідно з повідомленням, найбільшу заборгованість за тепло, опалення і гарячу воду має населення і житлово-експлуатаційні організації столиці – 2,6 мільярда гривень і 795 мільйонів гривень відповідно.

Зазначається, що заборгованість мешканців столиці за опалення становить 1,9 мільярда гривень, борг за гарячу воду – 0,75 мільярда гривень. Заборгованість держави по пільгах і субсидіях становить 946,4 мільйона гривень. Заборгованість організацій, що фінансуються з держбюджету, склала 17,6 мільйона гривень.

"Найкритичніша ситуація з розрахунками населення та ЖЕО за опалення і гарячу воду в Шевченківському (502,7 мільйона гривень) та Деснянському (389,8 мільйона гривень) районах", - йдеться в повідомленні.

У компанії також повідомили, що в перерахунку на одного жителя району найбільші борги перед компанією за опалення і гарячу воду у жителів Святошинського району - 3,1 тисячі гривень.

Зазначається, що компанія застосовує всі передбачені чинним законодавством методи врегулювання заборгованості за спожиті клієнтами послуги.

"Зокрема, з боржниками ведеться претензійно-позовна робота. Якщо клієнт не реагує на попередження про заборгованість протягом 3-х місяців, його справа передається в суд. Після отримання рішення суду компанія звертається до виконавчої служби з заявою про його примусове виконання. Боржник також вноситься до Єдиного реєстру боржників, що ускладнює в подальшому оформлення угоди про продаж майна клієнтом-боржником. Також виконавчою службою можуть застосовуватись інші обмеження щодо боржників – наприклад, заборона виїзду за кордон тощо", - сказано в повідомленні.

За інформацією прес-служби, протягом 2017 року компанія подала в суд 3,2 тисячі позовів про стягнення заборгованості з клієнтів на загальну суму понад 204,5 мільйона гривень (з фізичних осіб – 70,8 мільйона гривень, юридичних – 133,7 мільйона гривень) без урахування інфляції та 3% річної пені.

Як повідомляв УНІАН, у 2016 році компанія "Київенерго" отримала 2,58 мільйона гривень чистого прибутку проти 1,695 мільярда гривень чистого збитку в 2015 році.

"Київенерго" генерує і постачає теплову та електричну енергію в Києві, входить до складу найбільшого приватного енергохолдингу ДТЕК.