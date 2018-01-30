Житомиряни можуть вимагати перерахунку за незаконно нараховані платіжки по газу – міськрада

Раніше «Житомиргаз» незаконно встановив прибудинкові лічильники у 118 будинках міста.

Житомиряни можуть вимагати від компанії «Житомиргаз» перерахунку за незаконно нараховані платіжки за газ.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської міськради.

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«Житомиряни, на будинках яких «ПАТ «Житомиргаз» встановив прибудинкові лічильники обліку газу, мають право вимагати перерахунку за переплачені кубометри газу, які їм нараховувало підприємство згідно показників прибудинкових лічильників. Це стало можливим після визнання Апеляційним судом Житомирської області незаконним встановлення прибудинкових лічильників обліку газу ПАТ «Житомиргаз» та «Житомиргаз Збут», - повідомив сьогодні на прес-конференції Житомирський міський голова Сергій Сухомлин.

Так, на брифінгу прозвучало, що, згідно рішення суду, «Житомиргаз» незаконно нараховував плату за газ. Житомиряни, у яких незаконно були встановлені прибудинкові лічильники, мають право написати заяву у «Житомиргаз» для проведення перерахунку. Це рішення суду вже вступило у силу.

«Завдяки спільній праці міської влади та житомирян ми відновили справедливість. Об’єднавшись, ми перемогли вигравши суд у ПАТ «Житомиргаз», який незаконно встановив прибудинкові лічильники газу, що призвело до зростання платіжок в рази. Дякую всім житомирянам, які відгукнулися на моє звернення та принесли до Житомирської міської ради платіжки з накрученими кубометрами спожитого газу. Сотні платіжок стали переконливою доказовою базою у суді», - сказав Сухомлин.

Водночас міський голова повідомив, що він не впевнений, що «Житомиргаз» буде виконувати рішення суду.

«Ми вперше за багато років змогли відстояти свої права у газовій сфері. Якщо ПАТ «Житомиргаз» продовжить судитися за незаконне стягнення грошей з житомирян, ми і надалі будемо разом відстоювати наші права у Верховному Суді», - зауважив Сухомлин.

Як повідомляв УНІАН, за інформацією Житомирської міської ради, раніше «Житомиргаз» незаконно встановив прибудинкові лічильники у 118 будинках міста.