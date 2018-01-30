Повернули тисячі земельних ділянок: Антирейдерська комісія відзвітувала про результати роботи за рік

Антирейдерська комісія у 2017 році повернула законним власникам 6,2 тис. земельних ділянок, 130 тис. м. кв. нерухомого майна і задовольнила 600 скарг.

Комісія Міністерства юстиції України з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації (Антирейдерська комісія) у 2017 році повернула законним власникам 6,2 тис. земельних ділянок загальною площею понад 8,5 тис. га, повідомила заступники міністра юстиції Олена Сукманова на прес-конференції.

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Заступник міністра повідомила, що Антирейдерська комісія у 2017 році також повернула законним власникам 130 тис. кв. м нерухомого майна та задовольнила 600 скарг.

«Уже в листопаді, не чекаючи прийняття будь-якого спеціального закону, ми забезпечили автоматичний обмін між нашим реєстром речових прав і системою Державного земельного кадастру, який унеможливив подвійну реєстрацію земельних ділянок», - зазначила Сукманова.

Вона додала, що Комісія виконала більшість рекомендацій бізнес-омбудсмена по боротьбі з рейдерством. Зокрема, почала оприлюднювати перелік реєстраторів і нотаріусів, які були тимчасово або на постійній основі відсторонені від роботи з реєстром.

Як повідомляв УНІАН, для протидії рейдерським атакам Кабінет міністрів 9 серпня ухвалив рішення створити оперативні штаби у регіонах спільно з обласними державними адміністраціями, територіальними підрозділами МВС, Держгеокадастру, Мін'юсту.

На думку ряду експертів, для вирішення проблеми рейдерства в Україні необхідно посилити відповідальність держреєстраторів за незаконні дії, а також передбачити механізми для уникнення подвійної реєстрації.

Президент України Петро Порошенко під час засідання Національної ради реформ у листопаді 2017 року підтримав цю ідею, виступивши за ліквідацію подвійних земельних реєстрів і створення на їх базі єдиного реєстру, який міститиме всю необхідну інформацію про земельні ділянки.

7 грудня минулого року Міністерство юстиції України спільно з Міністерством аграрної політики та продовольства і народними депутатами розробили законопроект про захист майнових прав у сфері земельних відносин, прийняття якого сприятиме боротьбі з аграрним рейдерством в Україні.