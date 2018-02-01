Скільки мільярдів українці заборгували за комуналку: Держстат озвучив цифри

Зокрема, за даними служби, борги населення за опалення і гарячу воду в грудні збільшилися на 13,5%.

Заборгованість населення з оплати централізованого опалення та гарячого водопостачання в грудні 2017 року збільшилась на 13,5% порівняно з показником на кінець листопада і становила 11,1 млрд грн.

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Про це повідомляє Державна служба статистики України.

Згідно з повідомленням, заборгованість з утримання будинків, споруд та прибудинкових територій порівняно з попереднім місяцем не змінилася й становила 3 млрд грн, заборгованість за вивезення побутових відходів також не змінилась і становила 400 млн грн.

Борги за централізоване водопостачання та водовідведення зменшились на 5,2% порівняно з листопадом і становили 1,8 млрд грн.

За даними Держстату, в грудні українці сплатили за електроенергію 2,6 млрд грн (99,1% від нарахованих за цей період сум). При цьому борг населення становив 3,6 млрд грн.

Заборгованість населення за газопостачання збільшилась на 1,6% порівняно з листопадом і становила 12,4 млрд млн грн.

Всього в грудні українці сплатили за житлово-комунальні послуги 8,9 млрд грн, що становило 82,3% нарахованих за цей період сум.

Держстат повідомив, що середні нарахування за житлово-комунальні послуги, з урахуванням електроенергії (з розрахунку 150 кВт/год), на одного власника особового рахунку в грудні 2017 становили 1476 грн.

Найвищий рівень оплати ЖКП у грудні 2017 року зафіксовано в Рівненській (126,3% з урахуванням погашення боргів попередніх періодів), Івано-Франківській (108,2%) і Хмельницькій (105,1%) областях, найнижчий - у Луганській ( 62%), Закарпатській (67,1%) та Одеській (69,5%) областях.

Також повідомляється, що за січень-грудень 2017 року з населенням було укладено 91,3 тис. договорів про реструктуризацію заборгованості на загальну суму 430,9 млн грн. Сума внесених платежів із урахуванням довгострокових договорів становила 187,4 млн грн.

Як повідомляв УНІАН, заборгованість населення з оплати централізованого опалення і гарячого водопостачання в листопаді 2017 року збільшилась на 29,7% порівняно з показником на кінець жовтня й становила 9,6 млрд грн.