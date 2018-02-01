Сміла на Черкащині залишилася без газу

Минулого року місто вже стикалося з такою проблемою через борги місцевої теплогенеруючої компанії за газ.

Регіональна газорозподільна компанія "Черкасигаз" відключила від газопостачання всі котельні міста Сміла Черкаської області. Про це йдеться в повідомленні на сайті Смілянської міської ради.

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"Сьогодні, 1 лютого, за вказівкою ПАТ "Черкасигаз" в місті відключили від газу всі котельні", - йдеться в повідомленні.

Причина відключення в повідомленні не вказано.

Як повідомляв УНІАН, компанія "Сміла Енергоінвест", яка є оператором котелень міста і виробником тепла, накопичила перед постачальником газу "Нафтогазом України" багатомільйонні борги. Станом на середину жовтня минулого року (початок опалювального сезону) борг компанії за газ становив 91 мільйон гривень.

В опалювальному сезоні 2016-2017 років саме через борги теплопостачальної компанії місто тимчасово залишався без тепла.