Кіностудія імені Довженка не підлягає приватизації

Найближчим часом буде розроблено проект стратегічного плану розвитку і модернізації кіностудії.

Національна кіностудія художніх фільмів імені Олександра Довженка не підлягає приватизації. Про це віце-прем’єр Павло Розенко заявив в ефірі «5-го каналу», повідомляє прес-служба віце-прем’єра.

Читайте такожЦе національний об‘єкт: Кличко спростував повідомлення про відчуження частини кіностудії ім.ДовженкаЗа його словами, на сьогодні дискусія про приватизацію кіностудії Довженка в уряді завершена - прийняте політичне рішення, підтримане і президентом, і прем’єр-міністром, що кіностудія Довженка не підлягає приватизації.

«Але це не означає, що вона має залишитися в тому вигляді, в якому вона зараз є. Тому що стан її жахливий. Причини цього стану очевидні – її свідомо вбивали і доводили до зубожіння протягом тривалого часу. На сьогодні від національної кіностудії Довженка залишилися лише назва, добре ім’я, частина колективу і прекрасні актори. Але матеріально-технічна база фактично в стані занепаду», - сказав Розенко.

Він нагадав, що Міністерство культури разом з кіностудією та Держкіно найближчим часом розроблять проект стратегічного плану розвитку і модернізації кіностудії.

«Переконаний, що цього року, у 90-ту річницю заснування кіностудії Довженка, ми будемо мати прориви в цьому напрямку, в тому числі й щодо матеріально-технічного переоснащення, яке дасть шанс кіностудії відновити свою діяльність», - наголосив віце-прем’єр-міністр.

Як повідомляв УНІАН, 21 січня 2018 року на сайті Національної кіностудії художніх фільмів ім. Довженка з’явилася заява про те, що приватна компанія «Трансбуд», заснована «Роснефтью», через деяких депутатів Київради, намагається відібрати земельну ділянку у кіностудії.

Зазначалося, що у 2008 році компанія «Трансбуд» стала власником приміщення, яке розташоване на території кіностудії. Потім приватна структура подала документи до Київради для виділення їй земельної ділянки, на якій розташоване згадане приміщення. При цьому, згідно з документацією, починаючи з 1952 року, саме кіностудія є власником всієї земельної ділянки за адресою: Київ, просп. Перемоги, 44.

Також повідомлялося, що 12 грудня 2017 року земельна комісія Київради прийняла позитивне рішення щодо виділення землі «Трансбуду».