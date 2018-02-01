Історична угода: спадкоємці Ротшильдів продали старовинні австрійські угіддя

18:58, 01 лютого 2018
Нерухомість
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Журналісти дізналися про сенсаційну угоду з продажу угідь в двох годинах їзди на захід від Відня / Фото Thomas Steiner via wikipedia.org

Спадкоємці сім'ї Ротшильдів Ненсі Кларич Тільман і Джеффрі Хогет продали мисливські угіддя і лісниче господарство в Австрії. Ця нерухомість включає в себе садибу Лангау, у тому числі розташовані на її території «розкішний мисливський будиночок», електростанцію та близько 15 будинків.

Як передає РБК з посиланням на Bloomberg, ріелтор Клаус Бішоф назвав цю угоду «історичною» для Континентальної Європи. Продані Тільман і Хогетом угіддя, за його даними, розташовуються приблизно в двох годинах їзди на захід від Відня на території 5,5 тис. га.

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Це, як зазначає Bloomberg, у 16 разів більше території Центрального парку Нью-Йорка. «Подібні транзакції у таких сім'ях, як сім'я Ротшильдів, здійснюються раз на сто років», - підкреслив Бішоф, помітивши, що продаж цих територій викликав великий інтерес з боку підприємців з Німеччини, Швейцарії та Австрії».

Обидва колишніх власника лісових угідь, за даними співрозмовника агентства, живуть в США. Садибу Лангау, як уточнив Бішоф, вони вирішили продати сім'ї австрійських промисловців - Корду і Томасу Прінцхорнам. Покупці, за даними ріелтора, пообіцяли зберегти і розвивати лісове господарство у Нижній Австрії.

Сума угоди офіційно не розкривається, проте, за даними місцевого журналу Trend, вона склала €90 млн. Брокер в інтерв'ю Bloomberg коментувати ці дані відмовився, зауваживши однак, що ця угода стала найбільшою в його 25-річній кар'єрі.

«Ми, як сімейний бізнес, будемо використовувати ці інвестиції, вкладаючи їх у ліс і деревину», — прокоментували покупку Прінцхорни. Куплені території вони назвали «гарним доповненням до їхньої групи компаній». Бізнес цієї сім'ї - у паперовій та пакувальній промисловості. У штаті компанії в цілому числяться близько 6,6 тис. осіб по всьому світу. Її щорічний дохід оцінюється приблизно в €1,4 млрд. Корд Прінцхорн став генеральним директором цієї фірми у 2013 році. Паперовий завод, який сьогодні контролює ця родина, був заснований у 1853 році в австрійському місті Піттен.

Ротшильди придбали лісові угіддя в Австрії ще в XIX столітті. Спочатку родині, як уточнив Бішоф, належали 13 тис. га в цьому районі. Після продажу 5,5 га інші землі все ще належать їм, відзначив брокер.

Як повідомляв УНІАН, 82% зароблених у світі в 2017 році коштів пішло в кишені найбагатших людей світу. 3,7 мільярда людей, складові найбільш бідну частину світового населення, взагалі нічого не отримали від глобальної зростанням прибутку.

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Теги: #капітал Ротшильдів#нерухомість Ротшильдів