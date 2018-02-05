Кабмін призначив нового голову наглядової ради Державної іпотечної установи

Гелетей змінив на цій посаді Шкуракова, якого виведено зі складу наглядової ради ДІУ.

Кабінет міністрів України призначив головою наглядової ради Державної іпотечної установи (ДІУ) директора Департаменту фінансової політики Міністерства фінансів Юрія Гелетея.

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Про це йдеться в постанові уряду.

Гелетей змінив на цій посаді Василя Шкуракова, якого виведено зі складу наглядової ради ДІУ.

Довідка УНІАН. Державна іпотечна установа в Україні створена постановою Кабінету міністрів України 8 жовтня 2004 року. Засновником ДІУ виступила держава в особі Кабміну.

Основною метою діяльності ДІУ є рефінансування іпотечних кредитів за рахунок коштів, отриманих від розміщення своїх облігацій. Папери розміщуються шляхом відкритого продажу на території України серед інвесторів – юридичних і фізичних осіб, резидентів і нерезидентів. Облігації ДІУ розміщує самостійно. За паперами видається 100% державна гарантія.