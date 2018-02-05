Кабмін призначив нового голову наглядової ради Державної іпотечної установи

14:15, 05 лютого 2018
Нерухомість
34
Ілюстрація REUTERS

Кабінет міністрів України призначив головою наглядової ради Державної іпотечної установи (ДІУ) директора Департаменту фінансової політики Міністерства фінансів Юрія Гелетея.

Читайте такожУкраїнці зможуть брати житло в лізинг завдяки китайському кредиту

Про це йдеться в постанові уряду.

Гелетей змінив на цій посаді Василя Шкуракова, якого виведено зі складу наглядової ради ДІУ.

Довідка УНІАН. Державна іпотечна установа в Україні створена постановою Кабінету міністрів України 8 жовтня 2004 року. Засновником ДІУ виступила держава в особі Кабміну.

Основною метою діяльності ДІУ є рефінансування іпотечних кредитів за рахунок коштів, отриманих від розміщення своїх облігацій. Папери розміщуються шляхом відкритого продажу на території України серед інвесторів – юридичних і фізичних осіб, резидентів і нерезидентів. Облігації ДІУ розміщує самостійно. За паперами видається 100% державна гарантія.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #іпотека в Україні#Державна іпотечна установа