70% в тіні: уряд хоче врегулювати правила оренди житла

Кабмін готує законопроект, який дозволить виписати правила в цій сфері.

Уряд працює над законопроектом, який дасть змогу врегулювати питання оренди житла в Україні.

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Про це повідомила прес-служба уряду з посиланням на слова віце-прем'єр-міністра - міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Геннадія Зубка.

«Нині приблизно 70% ринку оренди житла в Україні перебуває в тіні. Готуємо закон, який дасть змогу виписати правила у цій сфері: що таке наймане житло, яким чином люди можуть туди вселятися, отримувати прописку, яким чином вони виселяються, якщо не виконують умови договору», - зазначив чиновник.

Зубко вважає, що оренда житла могла б відноситися до витрат підприємства.

«Тобто банк, підприємство, будь-яка організація могли б витрачати частину коштів на погашення оренди житла своїм службовцям. Це не вимагає придбання службових квартир і їх утримання. Цей варіант можливий для Нацполіціі і ВСУ. Інвестори вкладатимуть кошти в будівництво житла не на продаж, а для оренди. Це дає можливість побудувати нерухомість й отримувати з неї легальний дохід», - наголосив Зубко.

Як повідомляв УНІАН, середня вартість оренди 1-3-кімнатних квартир у Києві за період з 17 січня 2017 року по 16 січня 2018 року скоротилася на 4,35%, до 396 дол. на місяць.