Кличко: Занедбані власниками історичні будинки повертатимуть до комунальної власності

16:19, 06 лютого 2018
Нерухомість
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Таке політичне рішення може бути ухвалене вже найближчим часом. Про це в коментарі журналістам повідомив мер Києва Віталій Кличко.

"Хочу попередити власників тих будівель, які знаходяться в занедбаному стані: ми будемо зараз розглядати і ухвалювати політичне рішення Київради щодо повернення таких будинків у власність громади",- заявив журналістам міський голова. Він зауважив, що руйнуються історичні будівлі через те, що їх власники не вкладають кошти в реставрацію чи підтримку будівель у належному стані або ж навмисно підпалюють їх. 

Кличко додав, що питання повернення будівель з приватної у комунальну власність потребуватиме певного часу, адже необхідне дотримання усіх юридичних процедур.

"Ми працюємо виключно у правовому полі. І, на жаль, це потребує трохи більше часу для того, щоб зібрати відповідні документи, звернутись до прокуратури і, відповідно, судів, які ухвалюють рішення. Політичне ж рішення ми будемо приймати найближчим часом на сесії Київради",- відзначив Кличко.

Він наголосив, що завдання міської влади - вберегти історичні будівлі від руйнування, щоб Київ залишався старовинним, історичним містом.

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