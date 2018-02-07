Ринок нерухомості: скільки часу забере реєстрація місця проживання в 2018 році

Цього року в Україні почнеться реалізація програми будівництва 240 Центрів надання адміністративних послуг (ЦНАП) за новими типовими проектами.

У 2018 році в Україні почнеться реалізація програми будівництва 240 Центрів надання адміністративних послуг (ЦНАП) за новими типовими проектами. Сервісні центри будуть розташовані так, щоб в межах адміністративно-територіальної одиниці громадяни могли доїхати до них на автотранспорті за 30 хвилин. Про це повідомляє портал domik.ua з посиланням на офіс реформи адміністративних послуг при Міністерстві регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України.

Як з'ясувало видання, одна з цілей програми - наситити територію країни ЦНАП. Із загальної запланованої кількості об'єктів 130 центрів будуть побудовані в об'єднаних територіальних громадах.

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За даними офісу реформ адміністративних послуг, станом на 1 лютого 2018 року для будівництва нових ЦНАП розроблені проекти будівель площею 300 і 150 квадратних метрів. Нові проекти будівель розроблені для розширення мережі ЦНПУ та підвищення якості їх роботи. За даними Офісу реформ адміністративних послуг, проекти розроблено на основі єдиного дизайну у вигляді відкритого простору. Загальний офіс з висотою стель в чотири метри розділений на технологічні зони, має вказівники для відвідувачів, кафе та ігровий простір для дітей. Вхідні двері та сходи забезпечують вільне пересування інвалідів.

За даними Офісу реформ адміністративних послуг, щорічно за отриманням різних послуг уповноважені держоргани спілкуються більше 5 мільйонів громадян України. Такий наплив клієнтів працюють сервісні центри обробляють не ефективно.

Моніторинг за 2017 рік всіх 723 діючих в країні ЦНАП показав такі результати:

- мають електронний документообіг - 11%;

- мають доступ до Державного земельного кадастру - 12,3%;

- мають доступ до Єдиного державного демографічного реєстру - 3,5%;

- не мають механізму електронної черги - 87%;

- не мають системи доступу Wi-Fi - 98,8%.

Для вдосконалення системи державних послуг необхідно внести зміни в чинне законодавство. Для цієї роботи в 2017 році створена міжвідомча група. Її очолив віце-прем'єр-міністр України, міністр регіонального розвитку та житлово-комунального господарства України Геннадій Зубко. До складу групи увійшли народні депутати України, представники міністерств та відомств, міжнародних організацій SIDA, GIZ, USAID, IDLO, експерти програми ULEAD ЦНАП, проекту EDGE та ін.

Експерти Офісу реформ адміністративних послуг разом з фахівцями уповноважених відомств розробили і підготували для розгляду в Мінрегіоні законопроект про спрощену реєстрацію земельної ділянки, місця проживання та народження дитини - у вигляді однієї послуги.

Фактичний час процедури реєстрації місця проживання в державних сервісних центрах в 2017 і в січні 2018 року в Офісі реформ адміністративних послуг не надали. Прикладом ефективної роботи було названо оформлення довідки про склад сім'ї за 30 секунд в ЦНАП Харкова, Луцька та Рівного. Дані наведені з посиланням на експерта адміністративних послуг, голови правління ВО "Стоп корупції" Тараса Липика.

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Відповідно до положень статті 6 Закону України №1382-15 "Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні" в редакції від 16.04.2017, реєстрацію місця проживання громадян, уповноважені органи влади проводять в день подачі заяви. Реєстрацію місця проживання завершує занесення відповідного запису з адресними даними в паспорт заявника. Певний час для проведення реєстрації заяви одного співробітниками держорганів законодавці не встановили.

За даними Київської міської державної адміністрації (КМДА) з посиланням на заступника голови Миколи Поворозника, в столичних центрах адміністративних послуг час реєстрації місця проживання заявника займає від 20 хвилин".

Для реєстрації місця проживання/перебування в столиці громадянам треба скористатися офіційним веб-порталом адміністративних послуг Києва. На цьому ресурсі опубліковані адреси і контакти міських районних адміністративних центрів.

Запитати, скільки фактичного часу займає оформлення заяви та видача реєстрації за місцем проживання в різних центрах адміністративних послуг Києва і в регіонах України можна на форумі юридична консультація.