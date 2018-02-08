У Нацкомісії розповіли, наскільки справно українці сплачуюють за тепло і газ

Рівень розрахунків населення за енергоресурси та комунальні послуги в 2017 році зріс від 4% до 17%.

Рівень розрахунків населення за використану теплову енергію - за послуги опалення та подачі гарячої води - в 2017 році зріс на 5% - до 94%, а за електроенергію на 4% - до 97,8%, йдеться на сайті Національної комісії, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг.

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Також повідомляється, що рівень розрахунків населення за газопостачання у 2017 році зріс на 17% - до 88%.

"Розрахунки за енергоресурси та комунальні послуги в 2017 році зросли від 4% до 17%. За водопостачання знизилися на 6%, але залишилися на високому рівні - 95%. Ключовим фактором розрахунків за газ залишається фінансування субсидій, що становлять 55% загального споживання населення", - сказано в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, за даними Державної служби статистики України, заборгованість населення з оплати централізованого опалення та гарячого водопостачання в грудні 2017 року збільшилася на 13,5% порівняно з показником на кінець листопада становила 11,1 мільярда гривень. Борг населення за електроенергію становив 3,6 мільярда гривень, за газопостачання - 12,4 мільярда гривень, а за водопостачання і водовідведення - 1,8 мільярда гривень.

Загалом у грудні українці сплатили за житлово-комунальні послуги 8,9 мільярда гривень, що становить 82,3% нарахованих за цей період сум.