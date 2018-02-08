Військовим-контрактникам компенсуватимуть оренду житла

За попередніми розрахунками, орієнтовна потреба в коштах, необхідних для реалізації положень закону, становить 786 млн 690 тисяч грн на рік.

Верховна Рада запровадила виплати компенсацій за винаймання житла військовослужбовцям-контрактникам рядового, сержантського та старшинського складу.

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Як передає кореспондент УНІАН, депутати ухвалили закон «Про внесення зміни до статті 12 Закону України “Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей” (№5027), внесений Кабінетом міністрів. Рішення підтримали 230 депутатів.

Відповідно до закону, військова частина, у разі відсутності службового житла, зобов’язана орендувати його для військовослужбовців, а також членів їх сімей або за їх бажанням виплачувати грошову компенсацію за піднайом (найом) житлого приміщення.

Крім того, у разі відсутності службового житлового приміщення, військовослужбовці рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом і не перебувають у шлюбі, можуть розміщуватися безплатно у спеціально пристосованих казармах у розташуванні військової частини, а сімейні — у сімейних гуртожитках.

Житлово-побутові умови в таких казармах повинні відповідати вимогам, які пред’являються до гуртожитків, що призначені для проживання одиноких громадян.

У разі відсутності можливості розміщення зазначених військовослужбовців у спеціально пристосованих казармах у розташуванні військової частини та сімейних гуртожитках, військова частина зобов’язана орендувати для військовослужбовців та членів їх сімей житлове приміщення або за їх бажанням виплачувати грошову компенсацію за піднайом (найом) житлового приміщення.

Як зазначається у пояснювальній записці до законопроекту, за попередніми розрахунками, орієнтовна потреба в коштах, необхідних для реалізації положень закону, становить 786 млн 690 тис. грн на рік.